Убийство произошло в феврале 2019 года в баре «Бенефис».
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, 1977 года рождения, приехавшего в Севастополь на сезонные работы. В феврале прошлого года он нанёс телесные повреждения двоим посетителям бара и совершил убийство одного человека, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
Мужчина в баре распивал спиртное с двумя товарищами. В процессе у него возник конфликт с другими посетителями, который закончился поножовщиной.
В настоящее время злоумышленник находится под стражей, двое соучастников объявлены в розыск.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь
|
Мужчина, обвиняемый в убийстве в севастопольском баре, предстанет перед судом
Убийство произошло в феврале 2019 года в баре «Бенефис». Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, 1977 года …
|
Пешеходам вернут тротуар, перекрытый строительным забором у ветлечебницы
Во время строительных работ у севастопольской ветеринарной клиники на улице Бутырской, рабочие полностью перекрыли тротуар для пешеходов. Вокруг строительной площадки …
|
Российский губернатор попал в аварию
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров попал в аварию. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте. Он уточнил, что все живы …
|
Крымчанин, напавший на журналиста, предстанет перед судом
Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Евпатории, избившего во время съемок видеооператора телеканала «Крым24». Съемочная группа телеканала готовила репортаж …
|
Вести Севастополь 22.01.2020. Выпуск 20:45
Главные темы выпуска: – Обход по проезжей части. Забор вокруг корпуса ветлечебницы закрыл тротуар для пешеходов. – Фасады, опасные для …