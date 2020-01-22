Мужчина, обвиняемый в убийстве в севастопольском баре, предстанет перед судом

22 января 2020     11
Мужчина, обвиняемый в убийстве в севастопольском баре, предстанет перед судом

Убийство произошло в феврале 2019 года в баре «Бенефис».

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, 1977 года рождения, приехавшего в Севастополь на сезонные работы. В феврале прошлого года он нанёс телесные повреждения двоим посетителям бара и совершил убийство одного человека, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Мужчина в баре распивал спиртное с двумя товарищами. В процессе у него возник конфликт с другими посетителями, который закончился поножовщиной.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей, двое соучастников объявлены в розыск.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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