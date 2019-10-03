Мужчина с ножом, преследовавший подростков, задержан в Севастополе

3 октября 2019     8
Мужчина с ножом, преследовавший подростков, задержан в Севастополе

Сотрудники вневедомственной охраны прибыв по вызову в одну из школ города, обезвредили и передали полиции мужчину со следами крови на руках и лице, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Выяснилось, что местный житель, ранее попадавший в поле зрения правоохранителей за употребление наркотиков, попытался напасть на подростков, игравших в футбол во дворе дома. Мальчики забежали в здание школы, сторож которой нажала на «тревожную» кнопку.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии обезвредили правонарушителя, который выкрикивал бранные слова и отказывался бросить оружие. Задержанным оказался местный житель 1979 года рождения.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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