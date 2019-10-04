Мужчины-педагоги: воспитание детей – дело не женское

Мужчины-педагоги начали чаще трудоустраиваться в школы. Такую статистику подводят в Российской газете. По её данным, сегодня 10 из ста педагогов – это представители сильного пола.

Этот севастопольский детский сад внешне не отличается от других: в коридорах по утрам – запах вкусной каши и радостный гул. Но стоит Анатолию Евгеньевичу – это воспитатель старшей группы – заговорить, дети заинтересованно замолкают.

Пойти работать в дошкольное учреждение выпускник Гуманитарно-педагогического института СевГУ решил сразу после окончания вуза – три с половиной года назад. Родители его будущих воспитанников сначала были удивлены новостью о воспитателе-мужчине и вспоминали фильм об «усатом няне», а потом вопросы сменились на благодарность.

«Cейчас происходит много разводов, дети остаются, получается, без отцов. Если в детских садах будет побольше мужчин-воспитателей, это будет плюсом большим, так как у детей хоть какое-то мужское внимание будет», – рассказывает мать воспитанника детского сада Екатерина Копылова.

Анатолий Вивдич уверен, если ежедневно приучать мальчиков пропускать девочек вперёд, они вырастут настоящими джентльменами, а на вопрос – почему, получив педагогическое образование, он решил работать не в школе, а в детсаде, мужчина отвечает – в младшем возрасте дети более искренние.

«Гуляли, подбегает ко мне девочка, «там такое, такое, такое большое». Я говорю – что? – Там стрекоза. То есть сразу ребёнок показывает, какие у него отношения к тебе, какие чувства. То есть они настоящие люди так сказать – искренние», – делится воспитатель детского сада №125 Анатолий Вивдич.

Но несмотря на то, что профессия интересная, многие педагоги уходят из неё по финансовым причинам. Чтобы решить эту проблему, в начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам. С 1 октября жалования тех, кого не коснулись майские указы Президента, вырастают на 4,3%. В детских садах и школах этого, конечно, ждут, но независимо от индексации, чаще эту профессию выбирают как призвание.

Сразу после занятий воспитанники детского сада отправляются на прогулку. Она идёт строго два часа и начинается всегда в одно и то же время. Рассказывая об этом, Анатолий Вивдич вспоминает слова Антона Макаренко, что «привычка к точному часу – это привычка к точному требованию к себе».

Книги Макаренко штудируют и в 34-й школе. Один из её выпускников окончил педагогический колледж и вернулся работать в родные стены.

Когда Дмитрий Железняк трудоустраивался, он хотел сразу вести уроки. Старшие коллеги посоветовали не торопиться и сначала поработать воспитателем группы продлённого дня. Дмитрий Железняк говорит, это дело ему по душе, но в будущем он мечтает получить дополнительное образование и работать учителем истории. Примеры для подражания в его школе есть.

В канун дня учителя восьмиклассники проходят по обществознанию и истории тему: «Как стать личностью». Когда урок заканчивается, преподаватель Валерий Кравченко говорит, что чтобы быть интересным детям, преподаватель должен учиться и работать над развитием своей личности непрерывно. Этого он и желает коллегам.

Анна Шустер, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь