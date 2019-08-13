Музеи Севастополя готовятся к празднованию 75-летия Великой Победы

В Севастопольском военно-историческом музее-заповеднике начали подготовку к Году Славы и памяти. План мероприятий обсудили на координационной встрече сотрудников музея.

В рамках года, посвящённого 75-летию Великой Победы, издадут более 30 книг об освобождении Севастополя и Крыма. Музеи и места боевой славы ждёт реконструкция. Обновят и экспозиции. Отдельное внимание уделят дому-музею севастопольского подполья и мемориальному комплексу на Сапун-горе.

«Будет проведена реэкспозиция, будет комплексный ремонт, а не только крыши. Вы знаете, было поручение Президента – до 10 апреля мы должны произвести реконструкцию и реставрацию мемориального комплекса и диорамы Штурм Сапун-горы», – сказал Николай Мусиенко, директор Севастопольского военно исторического музея-заповедника.

До следующего года там отреставрируют 3 аллеи и 5 памятников. Сапун-гору ждёт и реэкспозиция Диорамы, и ремонт самого здания. Раньше всего севастопольцы смогут оценить аллею славы русского оружия – боевую технику, выставленную под открытым небом, тоже отреставрируют.

Сейчас начинается подготовка техники, которая будет участвовать в Параде Победы в следующем году.

Источник: Вести.Севастополь