Музей "Херсонес Таврический" продлил конкурс на лучшую ёлочную игрушку

18 декабря 2019     16
Музей "Херсонес Таврический" продлил конкурс на лучшую ёлочную игрушку

Это сделано по просьбам горожан, сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Изначально конкурс планировали завершить сегодня, 18 декабря

Теперь авторские ёлочные игрушки будут принимать до 9 января. Награждение победителей пройдёт во вторник, 14 января.

Победителя ждёт особенный главный приз. А лучшие игрушки украсят ёлку в музее-заповеднике, а ещё – в эко-парке “Лукоморье”.

Размер поделок должен быть не менее 15 и не более 20 сантиметров в любом измерении. Организаторы напоминают, что сделаны они должны быть из устойчивых к декабрьской погоде материалов. 

Ежедневно ёлочные украшения принимают администраторы на центральной входной группе музее-заповедника “Херсонес Таврический”.

Служба информации «Вести – Севастополь»

фото yandex.kz

Источник: Вести.Севастополь

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