Музей Черноморского флота готовится отметить 150-летие

25 сентября 2019     11
Музей Черноморского флота готовится отметить 150-летие

Завтра, 26 сентября, музею Черноморского флота исполнится 150 лет. Он был создан по инициативе и на средства участников Первой обороны Севастополя.

К юбилею там подготовили фотовыставку, отражающую все этапы жизни музея: от закладки здания до сегодняшних дней. А 27 сентября в Доме офицеров флота пройдет конференция, посвященная сохранению исторического наследия.

Историю некоторых старинных экспонатов мы расскажем нашим зрителям в выпусках программы «Вести – Севастополь» в 14:25 и 17:00. Так в музее хранится фрагмент «несчастливой» сабли – все, кто ею владел, погибали на поле боя. Хотя они верили в свою победу и помощь оружия, потому что сабля имела необычное лезвие и считалась особо прочной.

Также нашей съемочной группе показали экспонаты, которые хранятся в фондах. Журналистам впервые дали возможность их снять. 

Сейчас в музее запущена серия тематических экскурсий по экспозиции, их первыми посетителями стали выпускники военных училищ 2019 года и моряки соединений и частей Черноморского флота. Как сообщает пресс-служба флота, ежегодно музей посещают порядка 80 тысяч человек.

Источник: Вести.Севастополь

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