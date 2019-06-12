Музыканты военных оркестров прошли марш-парадом по центру Севастополя

В День России по улице Ленина от Севастопольского центра культуры и искусств до площади Нахимова прошли участники фестиваля военных оркестров войск Национальной гвардии России. Горожане смогли увидеть 9 коллективов из Севастополя, Симферополя, Пятигорска, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Москвы.

На площади Нахимова состоится концерт, где выступят все участники фестиваля «На страже России!» Он продлится до 22 часов и завершится исполнением гимна России и фейерверком.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести Севастополя