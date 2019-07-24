Музыка, вино, бампер-бол – до ZB-феста осталось 10 дней

На виноградниках Балаклавы сейчас готовят площадку для ZB-феста. Музыкальное событие в этом году, по прогнозам, посетят почти 30 тысяч человек. Как устроена “внутренняя кухня” праздника еды и музыки?

Новый фестиваль организаторы начали планировать год назад, сразу после прошлого ZB-феста.

«Мы столкнулись в прошлом году с тем, что мероприятие посетили порядка 25 тысяч человек, и фудкортов и ресторанов Севастополя и Крыма не хватило. В этом году мы идём на рекорд, участники приедут с материка. И мы будем радовать интересным меню. Мы ориентируемся на средний чек на одного человека порядка 800 рублей», – говорит Денис Синенко, заместитель исполнительного директора компании «Золотая балка».

Переосмыслили и транспортный вопрос. Появятся дополнительные парковки. Суммарно площадка сможет принять две с половиной тысячи автомобилей.

«На виноградниках идут плановые выкорчёвывания, и так нам повезло, что соседнее с фестивалем поле уже выкорчевано. Это более 3 тысяч квадратных метров. Его укатывает 20-тонный виброкаток, чтобы припарковать как можно больше машин», – рассказывает Ираклий Цезаров, директор фестиваля.

Безопасность 30 тысяч гостей будут обеспечивать сотрудники частных охранных предприятий, а также военные и полицейские. Организаторы просят не брать с собой большие рюкзаки, сумки, а также алкоголь. Чтобы успеть обменять билеты на браслеты-проходки и пройти рамки металлодетекторов, лучше приезжать заранее.

Фестиваль на виноградниках уже традиционно не только музыкальный. Каждый найдёт что-то для себя. Любители крымской кухни и вина оценят гастрономическую часть. Главное – на сытый желудок не увлекаться экстримом, который также здесь будет представлен несколькими площадками. Велопрыжки, родео на механическом быке…

Также можно будет подвигаться под танго и латиноамериканские ритмы. Запланировано много танцевальных мастер-классов. И всё это будет до самой кульминации фестиваля, пока на главную площадку не выйдут звёзды вечера. Популярные российские поп, рэп и рок исполнители: Диана Арбенина, МОТ, Дана Соколова и традиционный гость – группировка «Ленинград».

«Новое на фестивале – это огромная зона бампер-бола. Это такой футбол в огромных зорбах. Надеваешь на себя большие шары и рубишься в футбол, все разлетаются в разные стороны», – объясняет Дмитрий Уськов, организатор общей зоны фестиваля.

Фестиваль на виноградниках пройдёт 3-го августа. Пока ещё не все билеты распроданы. Купить их можно в зрелищных кассах, магазинах агрофирмы и на официальном сайте ZB-феста.

Ростислав Колмагоров, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь