Муниципальные округа смогут направить сэкономленные средства на первоочередные нужды

10 октября 2019     13
Муниципальные округа смогут направить сэкономленные средства на первоочередные нужды

Семь из десяти муниципальных округов Севастополя смогут перенаправить сэкономленные средства на другие нужды.

Соответствующее постановление принимается с учётом обращений глав муниципалитетов и жителей этих образований, отметил замдиректора департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Андреевский муниципальный округ 216 тысяч рублей, оставшихся от обустройства контейнерных площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов и ремонта внутриквартальных дорог, направит на содержание спортивных и детских площадок.

В Балаклавском муниципалитете один миллион рублей перераспределят с работ по ликвидации несанкционированных свалок на содержание зелёных насаждений.

Верхнесадовский округ на эти же нужды передаст 1,1 миллиона рублей со статьи «вывоз мусора и благоустройство».

В Ленинском округе решение принято в пользу обустройства контейнерных площадок.

Гагаринский муниципалитет на ремонт тротуаров направит средства, сэкономленные на обустройстве площадок сбора мусора.

В Инкермане и Орлиновском муниципалитете также займутся тротуарами.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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