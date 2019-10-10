Муниципальные округа смогут направить сэкономленные средства на первоочередные нужды

Семь из десяти муниципальных округов Севастополя смогут перенаправить сэкономленные средства на другие нужды.

Соответствующее постановление принимается с учётом обращений глав муниципалитетов и жителей этих образований, отметил замдиректора департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Андреевский муниципальный округ 216 тысяч рублей, оставшихся от обустройства контейнерных площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов и ремонта внутриквартальных дорог, направит на содержание спортивных и детских площадок.

В Балаклавском муниципалитете один миллион рублей перераспределят с работ по ликвидации несанкционированных свалок на содержание зелёных насаждений.

Верхнесадовский округ на эти же нужды передаст 1,1 миллиона рублей со статьи «вывоз мусора и благоустройство».

В Ленинском округе решение принято в пользу обустройства контейнерных площадок.

Гагаринский муниципалитет на ремонт тротуаров направит средства, сэкономленные на обустройстве площадок сбора мусора.

В Инкермане и Орлиновском муниципалитете также займутся тротуарами.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь