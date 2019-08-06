Мурманск скорбит по погибшей в Севастополе Элине Гисмеевой

6 августа 2019     21
Мурманск скорбит по погибшей в Севастополе Элине Гисмеевой

Администрация города и Совет депутатов Мурманска выразили глубокие соболезнования родителям, родным и близким Элины Гисмеевой в связи с ее безвременной кончиной.

Мастера спорта международного класса, вице-чемпионку мира по кикбоксингу, тренера центра «Лапландия» считали гордостью столицы Заполярья. В 2011 году Элина вошла в десятку лучших спортсменов города.

Ее похоронят в Мурманске, когда отец и тренер Элины – Алмаз Гисмеев, сам известный спортсмен и депутат горсовета города – привезет тело дочери из Севастополя.  Судя по сообщениям в социальных сетях, на прощание с девушкой готовы прийти не только ее друзья, ученики и их родители, но даже те горожане, которые не были с ней знакомы лично, но следили за успехами молодой спортсменки через СМИ.

Она утонула здесь в бухте Круглой 4 августа за несколько часов до отлета домой вместе с подругой по сборной России Фатимой Жагуповой. Уже известно, что Фатиму похоронят на ее малой родине – в селе Шалушки в Кабардино-Балкарии.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта tmgnews.ru

Источник: Вести.Севастополь

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