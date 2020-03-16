Мусор со стройки стадиона 200-летия Севастополя перерабатывают на Первомайском полигоне

16 марта 2020     18
Мусор со стройки стадиона 200-летия Севастополя перерабатывают на Первомайском полигоне

В Севастополе на Первомайском полигоне ТБО работают новые линии по переработке отходов. Сюда привозят и строительный мусор со спортивного комплекса имени 200-летия Севастополя.

На полигоне работают линии по переработке строительного мусора, шин и опасных отходов, а также есть сортировочная линия для твердых коммунальных отходов. На сортировке идёт разделение на фракции: стекло, картон, пэт. 

В декабре на предприятии запущена дробильная установка для обрезанных на улицах города веток и деревьев.

  

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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В Севастополе на Первомайском полигоне ТБО работают новые линии по переработке отходов. Сюда привозят и строительный мусор со спортивного комплекса …



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