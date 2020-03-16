Мусор со стройки стадиона 200-летия Севастополя перерабатывают на Первомайском полигоне

В Севастополе на Первомайском полигоне ТБО работают новые линии по переработке отходов. Сюда привозят и строительный мусор со спортивного комплекса имени 200-летия Севастополя.

На полигоне работают линии по переработке строительного мусора, шин и опасных отходов, а также есть сортировочная линия для твердых коммунальных отходов. На сортировке идёт разделение на фракции: стекло, картон, пэт.

В декабре на предприятии запущена дробильная установка для обрезанных на улицах города веток и деревьев.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь