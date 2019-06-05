Мусульмане сегодня отмечают один из главных праздников – Ураза-Байрам

Это праздник разговения – им заканчивается пост, который длился в течение священного месяца Рамадан. Весь день в мечетях проходят ритуальные молитвы.
Со словами поздравления к верующим обратился председатель религиозной организации мусульман Севастополя Энвер Ресульев: «Дорогие, севастопольцы! Хочу поздравить всех мусульман и жителей Севастополя с великим мусульманским праздником Ураза-Байрам. Хочу пожелать всем, без исключения, всех конфессий, мира, добра, здоровья и главное, мирного неба над головой!»
Источник: Вести Севастополя