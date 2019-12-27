МЧС отмечает 29 годовщину создания

27 декабря 2019     20
МЧС отмечает 29 годовщину создания

Сапёры, водолазы, пожарные сегодня отмечают День спасателя. 27 декабря – годовщина создания МЧС.

Первое название ведомства – Российский корпус спасателей. С профессиональным праздником сотрудников севастопольского управления поздравили первые лица города. Спасатели получили почётные грамоты и благодарности правительства и Законодательного собрания Севастополя, Совета федерации. За отличие в службе сотрудников МЧС, ветеранов ведомства наградили медалями. Присвоены очередные звания. Медали «За спасение погибающих на водах» получили Валерий Скоморохов и Зишан Эннанова, которые во время сильного ливня 7 июня спасли ребёнка.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Вести Севастополь 27.12.2019
Вести Севастополь 27.12.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – Новую часть моста через суходол сегодня открыли на проспекте Гагарина. Когда завершат строительство? – Бронепоезд, который …


В Севастополе растёт спрос и цены на советские ёлочные игрушки
В Севастополе растёт спрос и цены на советские ёлочные игрушки

Мода на советские ёлочные игрушки возвращается. В Севастополе увеличился спрос на стеклянных зайцев, медведей, космонавтов. Такие игрушки украшали новогодние деревья …


Косторная с результатом выше мирового рекорда выиграла короткую программу на ЧР
Косторная с результатом выше мирового рекорда выиграла короткую программу на ЧР

Фигуристка Алена Косторная выиграла короткую программу на чемпионате России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Спортсменка набрала 89,86 балла, причем этот …


В центре Москвы ограничат движение 6 и 7 января
В центре Москвы ограничат движение 6 и 7 января

18:30 В центре Москвы планируют ограничить движение 6 и 7 января из-за проведения мероприятий в честь Рождества. Об этом сообщает …


Вор-рецидивист пытался завладеть сейфом в гостинице в Балаклаве
Вор-рецидивист пытался завладеть сейфом в гостинице в Балаклаве

Полиция Балаклавского района Севастополя задержала 21-летнего мужчину, который пытался завладеть кассой гостиницы. О происшествии стало известно, когда сработала охранная сигнализация. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты