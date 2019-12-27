МЧС отмечает 29 годовщину создания

Первое название ведомства – Российский корпус спасателей. С профессиональным праздником сотрудников севастопольского управления поздравили первые лица города. Спасатели получили почётные грамоты и благодарности правительства и Законодательного собрания Севастополя, Совета федерации. За отличие в службе сотрудников МЧС, ветеранов ведомства наградили медалями. Присвоены очередные звания. Медали «За спасение погибающих на водах» получили Валерий Скоморохов и Зишан Эннанова, которые во время сильного ливня 7 июня спасли ребёнка.

Сапёры, водолазы, пожарные сегодня отмечают День спасателя. 27 декабря – годовщина создания МЧС.

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