МЧС предупреждает водителей об ухудшении дорожной обстановки из-за погоды

Эти выходные в Крыму и Севастополе будут дождливыми, поэтому в МЧС просят автомобилистов и тех, кто отправляется в горы, быть предельно внимательными и осторожными.

«МЧС Республики Крым призывает всех руководителей автотранспортных предприятий следить за изменениями погодных условий и особое внимание уделить инструктажу водителей междугородних рейсов общественного транспорта о соблюдении скоростного режима и ПДД в целях предупреждения чрезвычайных происшествий на дорогах», – цитирует министра Сергея Шахова пресс-служба чрезвычайного ведомства.

С 1 декабря 2019 года по 1 марта 2020 года на некоторых участках горных дорог может быть ограничено движение из-за гололедицы. В МЧС просят водителей не игнорировать предупреждающие знаки, которые будут устанавливаться на потенциально опасных участках.

В затруднительном положении могут оказаться и туристы, отправляющиеся в горы. В эти выходные им советуют отказаться от походов, в том числе и на машинах.

В МЧС Республики Крым напоминают, что если вы направляетесь в труднодоступные, малопосещаемые горные районы, удаленные от населенных пунктов, где, как правило, отсутствует мобильная телефонная связь, перед выходом на маршрут необходимо заблаговременно проинформировать спасательные подразделения. Для удобства это можно сделать через единый портал.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта cryminfo.net

Источник: Вести.Севастополь