МЧС предупреждает об усилении ветра в Севастополе

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24-25 февраля ожидается усиление ветра. Порывы будут достигать 20-24 м/с.

Завтра утром начнется небольшой дождь, который днем усилится. Ветер ночью юго-западный 15-20 м/с, днем он сменит направление на северо-западное, и тоже усилится – до 19-24 м/с. Температура воздуха сегодня ночью 4-6°С тепла, днем 8-10°С тепла, но из-за ветра будет ощущаться как 0.

При штормовом ветре сотрудники МЧС просят воздержаться от прогулок. В ветреную погоду запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, а также выходить в море и находиться на пирсах.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь