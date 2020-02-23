МЧС предупреждает об усилении ветра в Севастополе

23 февраля 2020     19
МЧС предупреждает об усилении ветра в Севастополе

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24-25 февраля ожидается усиление ветра. Порывы будут достигать 20-24 м/с.

Завтра утром начнется небольшой дождь, который днем усилится. Ветер ночью юго-западный 15-20 м/с, днем он сменит направление на северо-западное, и тоже усилится – до 19-24 м/с. Температура воздуха сегодня ночью 4-6°С тепла, днем 8-10°С тепла, но из-за ветра будет ощущаться как 0.

При штормовом ветре сотрудники МЧС просят воздержаться от прогулок. В ветреную погоду запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, а также выходить в море и находиться на пирсах.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Александр Емельяненко: я пообещал, что больше плохим не буду
Александр Емельяненко: я пообещал, что больше плохим не буду

16:36 Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко пообещал главе Чечни Рамзану Кадырову исправиться и больше не хулиганить. РИА Новости В …


СМИ: Турция закрыла границу с Ираном из-за коронавируса
СМИ: Турция закрыла границу с Ираном из-за коронавируса

16:39 Турция закрыла границу с Ираном из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Источник: Россия Сегодня


Россиянка пожаловалась на гусениц в еде из роддома
Россиянка пожаловалась на гусениц в еде из роддома

В еде, которую подают в одном из российских роддомов, обнаружили гусениц. Опарышей нашла роженица из города Остров (Псковская область). Об …


В Норвегии высмеяли обыски у российских биатлонистов
В Норвегии высмеяли обыски у российских биатлонистов

Норвежское издание Dagbladet выпустило материал об обысках в гостиничном номере российского биатлониста Александра Логинова во время чемпионата мира в итальянском …


Оставшихся в Китае украинцев эвакуируют силами донецкого «Шахтера»
Оставшихся в Китае украинцев эвакуируют силами донецкого «Шахтера»

Футбольный клуб «Шахтер» отправит свой самолет в Китай, чтобы эвакуировать из страны оставшихся там украинцев. Об этом заявил генеральный директор …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты