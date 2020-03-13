МЧС предупреждает о резком похолодании в Крыму

В связи с прохождением холодного фронта 15, 16, 17, 18 марта в Крыму и Севастополе ожидается резкое понижение температуры воздуха. Ночью возможны заморозки на почве, а днем всего лишь от +3 до +6 градусов.

В эту субботу сохранится относительно теплая погода: днем до +12, а в воскресенье ветер сменит свое направление с юго-восточного на северо-восточное и нагонит на территорию полуострова холодный воздух. Будет солнечно, сухо, но при этом холодно. Также начнет расти атмосферное давление.

Крымские спасатели обращаются к жителям и гостям полуострова с просьбой быть благоразумными, отправляясь горно-лесную местность или вовсе отказаться от походов и поездок в горы, потому что склоны могут обледенеть, стать скользкими и опасными.

Холодная погода продержится на полуострове до конца марта. Такое тепло, как стоит сейчас, вернется лишь в первых числах апреля, прогнозируют синоптики.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь