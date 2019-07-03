МЧС проводит уроки безопасности в детских лагерях Севастополя

Лекции и практические занятия проходят в рамках Всероссийской акции “Научись плавать!” и проекта “Научись спасать жизнь!”.

В программе – основы безопасности на воде, правила поведения во время купания, безопасный отдых в пожароопасный сезон. Уроки для детей делают в доступной формы – это интерактивные игры и мастер-классы. С собой сотрудники привезли и пожарные машины, чтобы наглядно показать, как тушат возгорания. На них специалисты и сами недавно тренировались – на учениях ликвидировали пожар в курортном комплексе.

Пресс-служба ведомства сообщает – сегодня сотрудники севастопольского МЧС побывали в лагерях “Алькадар” и “Радость”. Мастер-классы посетили почти 150 детей.

Уроки безопасности в таком формате будут проводить до конца лета.

фото пресс-службы ГУ МЧС по г. Севастополю

Источник: Вести.Севастополь