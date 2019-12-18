МЧС Севастополя проводит предпраздничные проверки

В канун новогодних праздников сотрудники МЧС провели внеплановые проверки севастопольских учреждений культуры и досуга.

18 декабря сотрудниками Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Севастополю проведены проверки на предмет соблюдения требований пожарной безопасности в Терновском центре культуры и досуга и Доме культуры села Родное. Помимо изучения соответствующей документации инспекторы тщательно проверяют готовность пожарных рукавов, системы оповещения и проведения эвакуации, наличие первичных средств пожаротушения. Особое внимание уделяется путям эвакуации и эвакуационным выходам.

В ходе проверочных мероприятий были выявлены незначительные недостатки, выданы предписания по их устранению и установлен срок их исполнения. В целом культурно-досуговые объекты показали готовность к проведению новогодних мероприятий. Однако в случае невыполнения предъявленных требований сотрудниками чрезвычайного ведомства в отношении руководителей и ответственных за пожарную безопасность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будут составлены протоколы об административном правонарушении.

«Важное место в сфере приоритетных направлений деятельности в канун зимних праздников занимает обеспечение безопасности при проведении детских утренников, концертов и иных мероприятий с привлечением несовершеннолетних. По результатам внеплановых проверок была установлена степень готовности культурно-досуговых объектов к проведению новогодних праздников», – прокомментировал специалист Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС по Севастополю Александр Лазарев. Служба информации «Вести – Севастополь» Фото: ГУ МЧС по городу Севастополю

Источник: Вести.Севастополь