МЧС Севастополя проводит предпраздничные проверки

18 декабря 2019     12
МЧС Севастополя проводит предпраздничные проверки

В канун новогодних праздников сотрудники МЧС провели внеплановые проверки севастопольских учреждений культуры и досуга.

18 декабря сотрудниками Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Севастополю проведены проверки на предмет соблюдения требований пожарной безопасности в Терновском центре культуры и досуга и Доме культуры села Родное. Помимо изучения соответствующей документации инспекторы тщательно проверяют готовность пожарных рукавов, системы оповещения и проведения эвакуации, наличие первичных средств пожаротушения. Особое внимание уделяется путям эвакуации и эвакуационным выходам. 

В ходе проверочных мероприятий были выявлены незначительные недостатки, выданы предписания по их устранению и установлен срок их исполнения. В целом культурно-досуговые объекты показали готовность к проведению новогодних мероприятий. Однако в случае невыполнения предъявленных требований сотрудниками чрезвычайного ведомства в отношении руководителей и ответственных за пожарную безопасность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будут составлены протоколы об административном правонарушении.

«Важное место в сфере приоритетных направлений деятельности в канун зимних праздников занимает обеспечение безопасности при проведении детских утренников, концертов и иных мероприятий с привлечением несовершеннолетних. По результатам внеплановых проверок была установлена степень готовности культурно-досуговых объектов к проведению новогодних праздников», – прокомментировал специалист Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС по Севастополю Александр Лазарев.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: ГУ МЧС по городу Севастополю

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

МЧС Севастополя проводит предпраздничные проверки
МЧС Севастополя проводит предпраздничные проверки

В канун новогодних праздников сотрудники МЧС провели внеплановые проверки севастопольских учреждений культуры и досуга. 18 декабря сотрудниками Управления надзорной деятельности …


Строительство Крымского моста официально завершено
Строительство Крымского моста официально завершено

Полную технологическую готовность железнодорожной части подтвердил сегодня Ростехнадзор. Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено, говорится на сайте ведомства. С …


На границе России и Финляндии встретились Дед Мороз и Йоулупукки
На границе России и Финляндии встретились Дед Мороз и Йоулупукки

17:39 На пропускном пункте Вяртсиля прошла встреча российского Деда Мороза и финского Йоулупукки, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу …


Меркель заявила о невозможности снятия санкций с России
Меркель заявила о невозможности снятия санкций с России

Встреча лидеров «нормандской четверки» 9 декабря в Париже помогла преодолеть «затишье» по урегулированию конфликта на Украине, но этого было недостаточно …


В Севастополе завершилось благоустройство трех скверов
В Севастополе завершилось благоустройство трех скверов

Подрядные организации завершили благоустройство парковой зоны отдыха в поселке Солнечный Андреевского муниципального округа, а также капитальный ремонт скверов у памятника …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты