«Мяч Дружбы» прибудет в Севастополь из Железноводска

18 марта 2020     18
«Мяч Дружбы» прибудет в Севастополь из Железноводска

Юные футболисты Железноводска отправили в Севастополь «Мяч Дружбы». На нем спортсмены написали свои имена и пожелания.

Севастопольские команды должны были принять участие в межрегиональном турнире по футболе «Крымская весна» в шестую годовщину воссоединения Крыма с Россией.

Чемпионат планировался на всесезонном стадионе «Машук», но соревнования были перенесены на осень, сообщает «Ставропольская правда» со ссылкой пресс-службу администрации.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото «Ставропольская правда»

Источник: Вести.Севастополь

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