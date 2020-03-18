«Мяч Дружбы» прибудет в Севастополь из Железноводска

Чемпионат планировался на всесезонном стадионе «Машук», но соревнования были перенесены на осень, сообщает «Ставропольская правда» со ссылкой пресс-службу администрации.

Севастопольские команды должны были принять участие в межрегиональном турнире по футболе «Крымская весна» в шестую годовщину воссоединения Крыма с Россией.

Юные футболисты Железноводска отправили в Севастополь «Мяч Дружбы». На нем спортсмены написали свои имена и пожелания.

Редкие находки из Херсонеса выставлены в новой экспозиции Эрмитажа Музей-заповедник «Херсонес Таврический» впервые показал один из самых крупных экспонатов своей коллекции древних драгоценностей. Находки из золота и серебра, сделанные …



«Мяч Дружбы» прибудет в Севастополь из Железноводска Юные футболисты Железноводска отправили в Севастополь «Мяч Дружбы». На нем спортсмены написали свои имена и пожелания. Севастопольские команды должны были …



Вести Севастополь 18.03.2020. Выпуск 17:00 Главные темы выпуска: – В Севастополе отменены многие мероприятия. Но в парке Победы стартовала всероссийская акция “Сад памяти”. А на …



Старт международной акции «Сад памяти» дан в Севастополе Сирень как символ победы в Великой Отечественной войне. А ещё кедр, клен, сосны и миндаль высаживают в Севастополе. Города-герои и …

