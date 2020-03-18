«Мяч Дружбы» прибудет в Севастополь из Железноводска

Юные футболисты Железноводска отправили в Севастополь «Мяч Дружбы». На нем спортсмены написали свои имена и пожелания.
Севастопольские команды должны были принять участие в межрегиональном турнире по футболе «Крымская весна» в шестую годовщину воссоединения Крыма с Россией.
Чемпионат планировался на всесезонном стадионе «Машук», но соревнования были перенесены на осень, сообщает «Ставропольская правда» со ссылкой пресс-службу администрации.Служба информации «Вести – Севастополь» Фото «Ставропольская правда»
Источник: Вести.Севастополь