Набережная длиной в 39 км: в Ялте вернулись к обсуждению проекта непрерывной прогулочной зоны

26 января 2020     19
Набережная длиной в 39 км: в Ялте вернулись к обсуждению проекта непрерывной прогулочной зоны

Общая протяженность набережной Большой Ялты должна составить 39 километров:  власти города не отказываются от идеи создать непрерывную прогулочную зону от поселка Никита до санатория «Пограничник».

Об этом со ссылкой на заместителя начальника Департамента архитектуры и градостроительства администрации Ялты Елену Орлинскую сообщает Крыминформ. Правда, этот проект рассчитан на долгосрочную перспективу.

Также в городе будет принята Концепция развития единого паркового пространства городского округа. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация по продолжению капитального ремонта дорог муниципального образования и благоустройству 8 скверов и зеленых зон. Также городские власти рассчитывают, что уже в этом году начнется долгожданный ремонт мостов через реку Водопадная.

А в районе Бакалеи могут появиться фонари на солнечных батареях. На этом же совещании с представителями территориальных общественных самоуправлений такую новость сообщил начальник МБУ «Ялтагорсвет» Андрей Комис.

В районе Бакалеи нет сетей горсвета, и такие фонари там были бы вполне уместны. Две опоры с двумя светильниками будут установлены в феврале этого года – такой подарок Ялте сделает компания, которая занимается установкой самозаряжающихся фонарей в регионах страны. Ее специалисты сами доставят и смонтируют все оборудование. Если светильники будут работать успешно, то в будущем такие же установят и в других районах Ялты.
 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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