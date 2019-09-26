Набережная Назукина в Балаклаве получит статус пешеходной зоны

Сегодня, 26 сентября, на заседании правительства Севастополя её исключили из перечня дорог общего пользования.

Набережную Назукина и 110-метровый участок улицы Калича лишили статуса дорог общего пользования, чтобы ограничить на них движение.

На дорогах общего пользования ограничивать движение нельзя. Об этом в ходе совещания правительства города сообщил и.о. директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов. Кроме того, ряд дорог и подъездов к памятникам включили в этот список.

По набережной будут ездить только машины экстренных служб и электробусы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь