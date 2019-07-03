Набережная Ялты может стать самой длинной в Крыму

Протяженность прогулочной зоны ялтинской набережной может быть увеличена до 39 километров.

«С начала года мы ведем работу по межеванию и постановке на кадастровый учет всей прибрежной территории, которая доступна для реализации этой концепции. Реконструкция Приморского пляжа стала примером реализации проекта по созданию единого променадного пространства по всему Ялтинскому региону», – цитирует агентство «Крыминформ» главу администрации города Алексея Челпанова.

За счет Приморского пляжа прогулочную часть набережной удалось удлинить почти на 400 метров. Эту практику, по словам Челпанова, муниципальные власти намерены продолжить и в перспективе создать общую прогулочную зону протяженностью 39 км.

В ближайшие полтора-два года Ялта получит еще больше километра набережной за счет заброшенных прибрежных территорий. В городе уже разработаны проекты новых набережных.

Служба информация «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь