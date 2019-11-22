Наблюдательный совет проверил ход работ на Большой Морской

В пятницу, 22 ноября, представители наблюдательного совета и вице-губернатор Владимир Базаров проверили ход работ по реконструкции Большой Морской.
Члены наблюдательного совета оценили новое гранитное покрытие, восстановление кладки из инкерманского камня вокруг бюста Кузнецова, чёрные опоры освещения.
Обсудили необходимость демонтажа киосков «Союзпечать», установку дополнительных ограждений на наклонных тротуарах, восстановление подпорных стенок, демонтированных шаров и вазонов.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь