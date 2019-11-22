Наблюдательный совет проверил ход работ на Большой Морской

Обсудили необходимость демонтажа киосков «Союзпечать», установку дополнительных ограждений на наклонных тротуарах, восстановление подпорных стенок, демонтированных шаров и вазонов.

Члены наблюдательного совета оценили новое гранитное покрытие, восстановление кладки из инкерманского камня вокруг бюста Кузнецова, чёрные опоры освещения.

В пятницу, 22 ноября, представители наблюдательного совета и вице-губернатор Владимир Базаров проверили ход работ по реконструкции Большой Морской.

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