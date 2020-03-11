Награды легендарного фронтового корреспондента переданы музею Крыма

Дочь автора фотографии «Знамя Победы над Рейхстагом» Евгения Халдея передала его ордена и медали музею Керчи.

Орден Красной звезды за освобождение Керчи, медаль за оборону Севастополя, другие боевые награды и части дневника фронтового корреспондента ТАСС Евгения Халдея Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник получил от Анны Халдей, сообщает ТАСС.

На вечном хранении в Крыму останутся 11 наград: ордена Красной звезды и Отечественной войны, медаль за оборону Севастополя, Кавказа, взятие Берлина и другие.

Евгений Халдей с 1939 года работал в фотохронике. Его снимки стали частью доказательной базы на Нюрнбергском процессе и мировой истории. В мае 1945 года он запечатлел водружение Знамени Победы над Рейхстагом.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь