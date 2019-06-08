Награждение участников фестиваля «Сказочное королевство» прошло в севастопольком ТЮЗе

8 июня 2019     9
Награждение участников фестиваля «Сказочное королевство» прошло в севастопольком ТЮЗе

Спектакль “Комната Герды” стал обладателем Гран-при всероссийского фестиваля театрального искусства. Всю прошлую неделю он проходил в Севастополе. Постановку в рамках конкурса “Сказочное царство” показал Санкт-Петербургский театр “Особняк”. Всего в этом году на фестивале выступили 12 творческих коллективов из 8 регионов страны.

Многие спектакли, показанные севастопольским зрителям, уже стали лауреатами престижных театральных премий, в том числе “Золотая маска” и “Золотой софит”. Сказки по мотивам произведений Толстого, братьев Гримм, Андерсена актеры наполнили новыми смыслами.

Оценивали работы два жюри – взрослое и детское, сформированное из постоянных зрителей ТЮЗа и учеников его театральной студии.

«Другие спектакли по своему мастерству, они не уступали тому, что показал Санкт-Петербургский театр, но в целом главное, что за это время через зал, через театр юного зрителя прошла не одна сотня детей, не одна сотня взрослых. Театр пользовался огромной популярностью в это время», – сказал Николай Краснолицкий, начальник главного управления культуры Севастополя.

Итоги фестиваля подвели также на сцене Севастопольского театра юного зрителя. На торжественной церемонии закрытия организаторы отметили наградами всех участников конкурса.

Источник: Вести Севастополя

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Награждение участников фестиваля «Сказочное королевство» прошло в севастопольком ТЮЗе
Награждение участников фестиваля «Сказочное королевство» прошло в севастопольком ТЮЗе

Спектакль “Комната Герды” стал обладателем Гран-при всероссийского фестиваля театрального искусства. Всю прошлую неделю он проходил в Севастополе. Постановку в рамках конкурса …



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