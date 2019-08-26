Над первокурсниками СевГУ возьмут шефство второкурсники

В СевГУ появилась Школа наставничества, и в первом семестре более 100 студентов университета возьмут шефство над первокурсниками. Они помогут им адаптироваться к учебе в вузе. Попробовать себя в роли наставников в основном захотели второкурсники. В прошлом году таких желающих набралось 80 человек, а в этом уже больше ста.

Как сообщает пресс-служба вуза, молодых людей три дня готовили в Школе наставничества. Они отрабатывали коммуникативные навыки, учились работать в команде и встречались с представителями правительства как Севастополя, так и других регионов. К ним в гости приехал министр по делам молодежи, физической культуры и спорта молодёжного правительства Республики Карелия Александр Каширин, заместитель начальника управления по делам молодежи и спорта Севастополя Марина Слонченко и начальник отдела по работе с молодежью Денис Кондратьев.

После обучения ребят торжественно посвятили в наставники.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь