Над первокурсниками СевГУ возьмут шефство второкурсники

26 августа 2019     12
Над первокурсниками СевГУ возьмут шефство второкурсники

В СевГУ появилась Школа наставничества, и в первом семестре более 100 студентов университета возьмут шефство над первокурсниками. Они помогут им адаптироваться к учебе в вузе. Попробовать себя в роли наставников в основном захотели второкурсники. В прошлом году таких желающих набралось 80 человек, а в этом уже больше ста. 

Как сообщает пресс-служба вуза, молодых людей три дня готовили в Школе наставничества. Они отрабатывали коммуникативные навыки, учились работать в команде и встречались с представителями правительства как Севастополя, так и других регионов. К ним в гости приехал министр по делам молодежи, физической культуры и спорта молодёжного правительства Республики Карелия Александр Каширин, заместитель начальника управления по делам молодежи и спорта Севастополя Марина Слонченко и начальник отдела по работе с молодежью Денис Кондратьев.

После обучения ребят торжественно посвятили в наставники.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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Над первокурсниками СевГУ возьмут шефство второкурсники
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В СевГУ появилась Школа наставничества, и в первом семестре более 100 студентов университета возьмут шефство над первокурсниками. Они помогут им …



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