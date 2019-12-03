Над пещерой «Таврида» открыли движение

Над пещерой, где в ходе строительства федеральной трассы «Таврида» обнаружили останки древних животных, сегодня началось движение транспорта – участок открыли для проезда.

Чтобы сохранить пещеру, летом прошлого года было принято решение пустить автомобили в объезд и уложить над полостью плиту длиной 130 м, шириной – 22,7 и толщиной в метр. Ее держат сваи.

Строительство сооружения завершилось в конце октября 2019 года, в течение ноября дорожники уложили два слоя асфальтобетона, сообщил пресс-секретарь крымского управления компании “ВАД”, которая строит трассу. На участке нанесли разметку, установили знаки и барьерное ограждение. Теперь водители даже не догадаются, что они проезжают над древней пещерой, в которой сохранились останки животных, живших 1,5 млн лет назад.

Запуск транспорта по трассе над пещерой позволит избежать пробок, которые периодически возникали на временной дороге перед Зуей, и, конечно, сократит водителям время в пути.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото пресс-службы Крымского строительного управления АО “ВАД”

Источник: Вести.Севастополь