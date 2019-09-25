Над реконструкцией Камышового шоссе уже шутят КВН-щики

25 сентября 2019     15
Над реконструкцией Камышового шоссе уже шутят КВН-щики

– На какие три вещи можно бесконечно смотреть в Севастополе?

– Не знаю, как три, но одно знаю точно –  как строится объездная на Камышовом шоссе.

Это одна из шуток, прозвучавших в полуфинале Севастопольской официальной Лиги КВН. Игра прошла накануне вечером в центре культуры и искусств.

Самым сложным конкурсом традиционно считается КВНовская разминка. Но именно она показывает, способна ли команда работать с залом и с юмором отыгрывать предлагаемые обстоятельства. Тема городских проблем в полуфинале севастопольской лиги клуба весёлых и находчивых одна из самых актуальных.

Шутки должны быть простыми, понятными зрителю и, как говорится, на злобу дня.  Причем, чем актуальнее затрагиваемая проблема, тем охотнее зал смеется. 

В полуфинале Севастопольской лиги КВН в остроумии соревнуются 8 команд. Среди них как новички, так и те, кто регулярно участвует в фестивале. Команда “Brighton” уже несколько раз занимала призовые места. Технология работы с шутками у них отработана давно.

«Есть схема ставки на самую смешную шутку в визитке и резинкой ее протянуть в разминку, – раскрывает секрет участник команды “Brighton” Алексей Березовский. – То есть напомнить еще раз об этой шутке, как-то связать вопрос и эту шутку, и тогда зритель её вспомнит и посмеется еще раз».

“Хотим в финал” – тема этой игры, но прошли туда лишь пять команд. Победитель станет известен в ноябре: он отправится на фестиваль КВН в Сочи.

Анастасия Репикова, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь

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