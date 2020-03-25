Над черноморским побережьем Крыма пропал Су-27

Уточняется, что самолёт, скорее всего, упал в море. Лётчика ищут. В район направлены поисково-спасательные службы ЮВО, включая экипажи Ан-26 и Ми-8. Поисковую операцию осложняют тяжёлые метеоусловия.

«25 марта около 20:10 в акватории Чёрного моря в 50 километрах от Феодосии, при проведении плановых полётов, пропала отметка на экранах средств объективного контроля от истребителя Су-27», – приводит ТАСС данные Минобороны РФ.

Российский истребитель вечером в среду, в ходе полёта над Чёрным морем, пропал с радаров.

Над черноморским побережьем Крыма пропал Су-27 Российский истребитель вечером в среду, в ходе полёта над Чёрным морем, пропал с радаров. «25 марта около 20:10 в акватории …



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