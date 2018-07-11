Названа дата первого рейса «Кометы» Севастополь-Ялта (+ видео)

8 июля 2018     427
Названа дата первого рейса «Кометы» Севастополь-Ялта

Стала известна дата первого пробного рейса выпущенного в Рыбинске морского пассажирского судна на подводных крыльях “Комета-120М”. Об этом сообщил генеральный директор предприятия “Крымские морские порты” Алексей Волков.

– Сегодня в Ялте успешно прошли переговоры о запуске “Кометы” на линии Севастополь-Ялта-Севастополь, – отметил он. – 16 июля будет пробный рейс.

С 27 июля “Комета” будет курсировать по указанному маршруту четыре раза в день. Из Севастополя судно будет выходить в 8 и 14 часов, из Ялты – в 11 и 17. Известна и стоимость водного путешествия: 500 рублей будет стоить билет в эконом-классе, 900 рублей – в VIP. Время в пути в один конец составит два часа. Продажу билетов и обслуживание нового судна в порту Ялты будет выполнять филиал ГУП Республики Крым “Ялтинский торговый порт”.

Вместимость “Кометы” – 120 человек, и воспользоваться новым видом водного транспорта можно будет не только из чисто утилитарных целей, но и ради любования прекрасными видами Южного берега Крыма – на мыс Сарыч, мыс Айя, Ласпи, Симеиз, Форос, Ласточкино гнездо.

Напомним, корабль “Комета-120М” построен на рыбинском судостроительном заводе “Вымпел”. Судно отличается повышенным уровнем комфорта, оснащено современными средствами связи и навигации, системами умерения качки и способен развивать скорость до 38 узлов (около 70 километров в час). Весь апрель “Комета” проходила испытания в акватории Черного моря, и тестирование полностью подтвердило предусмотренные проектом технические характеристики судна.

Рыбинский завод “Вымпел” уже получил заказы на вторую и третью “Кометы”, которые компания-оператор получит в 2019 году для маршрутов между морскими портами Кубани и Крыма. Всего в серии будут выпущены пять “Комет” проекта 23160.

 
Источник rg.ru

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