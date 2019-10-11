Назначен новый директор «Артека»

11 октября 2019     21
Назначен новый директор «Артека»

Константин Федоренко, полгода исполнявший обязанности директора международного детского центра «Артек», избавился от приставки и.о. и стал полноправным руководителем лагеря. Распоряжение о его назначении подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

В феврале по собственному желанию из детского центра уволился его прежний директор Алексей Каспржак. И тогда исполняющим обязанности поставили Константина Федоренко, работавшим заместителем Каспржака.

У 42-летнего Константина Федоренко трое своих детей, родом он из Краснодарского края. Окончил Кубанский государственный технологический университет, начинал работать в «Белореченскрайгазе» инженером охраны труда и техники безопасности. Оттуда перешел на муниципальную службу.

Его жизнь резко изменилась в 2013 году после назначения первым заместителем министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. В 2018 году он возглавил уже министерство труда и социального развития края. А в ноябре того же года стал заместителем директора «Артека» по строительству.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта news.myseldon.com

Источник: Вести.Севастополь

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