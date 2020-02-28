Найденная в центре Керчи осколочная авиабомба уничтожена

Взрывотехники МЧС России по Республике Крым обезвредили 20-килограмовую осколочную авиабомбу, обнаруженную в центре Керчи
Специалисты идентифицировали находку как авиабомбу времен Великой Отечественной войны советского производства. Она представляет собой артиллерийский снаряд, к которому приварен коробчатый стабилизатор. Подобные боеприпасы применялись для уничтожения легкобронированной техники и живой силы противника.
Саперы уничтожили взрывоопасный предмет на специальном полигоне.Служба информации «Вести – Севастополь» Фото пресс-службы МЧС по РК
Источник: Вести.Севастополь