Найденная в центре Керчи осколочная авиабомба уничтожена

Специалисты идентифицировали находку как авиабомбу времен Великой Отечественной войны советского производства. Она представляет собой артиллерийский снаряд, к которому приварен коробчатый стабилизатор. Подобные боеприпасы применялись для уничтожения легкобронированной техники и живой силы противника.

Взрывотехники МЧС России по Республике Крым обезвредили 20-килограмовую осколочную авиабомбу, обнаруженную в центре Керчи

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Найденная в центре Керчи осколочная авиабомба уничтожена Взрывотехники МЧС России по Республике Крым обезвредили 20-килограмовую осколочную авиабомбу, обнаруженную в центре Керчи Специалисты идентифицировали находку как авиабомбу времен …



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