Найденное на Малаховом кургане укрепление может быть инженерным сооружением батареи Матюхина

29 ноября 2017 года Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя рассказал представителям СМИ об обнаружении бетонного подземного сооружения на территории Малахова кургана. Находку сделали строители в ходе работ по сохранению объекта культурного наследия «Мемориального комплекса памятников обороны города в 1854 – 1855 гг., 1941 – 1944 гг. «Малахов курган». Бульдозер наткнулся на крышу помещения, когда снимал асфальтовое покрытие с дороги.

«Мы не ожидали, что найдем прямо под слоем асфальта одно из помещений предположительно батареи № 111 (№ 701) капитан-лейтенанта Алексея Павловича Матюхина, – сказал директор Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Николай Мусиенко. – Все работы на данном участке приостановлены. В проект реконструкции Малахова кургана могут быть внесены изменения в случае если специалисты Музея и поисковики отряда «Долг» подтвердят историческую значимость этой находки».

По словам командира поискового отряда «Память» Александра Запорожко данное сооружение могло быть засыпано в период с 1949 по 1955 год во время работ по восстановлению города. «Одна из надписей на стенах кубрика содержит обращение к современникам с просьбой не мусорить в месте, где героически сражались защитники Севастополя. Предположительно, эта надпись датирована ноябрем 1949 года», – пояснил поисковик.

Председатель Региональной общественной организации «Севастопольское объединение поисковых отрядов «Долг» Марина Гавриленко добавила, что на сегодняшний день было бы опрометчиво делать преждевременные заключения о назначении найденного объекта, поскольку работы по обследованию территории подземного помещения только начались. «Достоверное заключение можно будет сделать только после того, как специалисты поискового отряда завершат работы».

Сейчас поисковые работы на Малаховом Кургане контролирует Главное управление МЧС Севастополя, сапёры помогают поисковикам.

«Мы попытались обследовать найденное помещение с помощью металлоискателей, но поскольку здесь везде железобетон, это оборудование малоэффективно. Поэтому мы контролируем проведение работ, которые осуществляют представители поисковых отрядов, и в случае обнаружения подозрительных предметов, будем их обследовать и вывозить», – пояснил специалист Главного управления МЧС России по городу Севастополю Виктор Ильенко – руководитель работ по обследованию территории, прилегающей к объекту.

В фондах Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя сохранилась схема расположения боевых позиций и помещений батареи А.П. Матюхина, составленная старшиной первой статьи Слободяником Сафроном Филипповичем, наводчиком первого орудия: командные пункты, погреба для боезапаса, помещения для личного состава и др. Данное помещение на своей схеме он отметил как блиндаж для личного состава второго орудия. «Это же помещение отмечено на немецкой карте укреплений Малахова кургана 1943 года, которые противник называл «опорный пункт батареи Малахов, – отметила заведующая сектором истории Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Ирина Агишева. – С большой долей вероятности можно утверждать, что назначение этого помещения именно такое – кубрик для личного состава второго орудия батареи № 111 (№ 701) капитан-лейтенанта Матюхина».

Напомним, бетонное подземное сооружение, которое предположительно может быть помещением для личного состава батареи № 111 (№701) капитан-лейтенанта Матюхина А.П. было обнаружено под асфальтированной дорогой 16 ноября 2017 года в ходе работ по сохранению объекта культурного наследия «Мемориального комплекса памятников обороны города в 1854 – 1855 гг., 1941 – 1944 гг. «Малахов курган».