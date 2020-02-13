Найденные в центре Севастополя останки пехотинцев захоронят в мае

На площади Ушакова в Севастополе были найдены останки трех солдат Красной Армии. О находке сообщила председатель объединения поисковых отрядов «Долг» Марина Гавриленко. Работы по реконструкции этого участка улицы временно приостановлены.

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Водитель экскаватора Андрей Новиков рассказывает, что кроме основной работы, он занимается еще и раскопками. Поэтому останки бойцов заметил сразу.

«Пока выкапывал, увидел, что начали выпадать из грунта. Обратил внимание рабочих, чтобы проверили содержимое в ковше в земле, грунт и начали находить все это в земле», – рассказывает водитель экскаватора Андрей Новиков.

Установить личность солдат невозможно без предметов, позволяющих это сделать. Нет именных ложек или медальонов. Зато удалось найти пуговицы, которые во время Великой Отечественной войны могли принадлежать только пехотинцам. Тела были накрыты полотном от костюма химзащиты. Найденная здесь латунная гильза, по словам экспертов, могла быть произведена в Туле или Подольске. В больших количествах такие производили только до 1942 года. Это и даёт основание предполагать, что солдаты погибли именно при обороне Севастополя.

«Скорее всего, это было воздействие какой-то артиллерии на них. Костные останки очень сильно повреждены, вплоть до переломов основания черепа. Ни одного целого ребра у второго, например. Третий разбит еще сильнее», – говорит поисковик отряда «Разведчик» Алексей Шамонин.

Поисковики сравнивают это захоронение с тем, что было обнаружено в прошлом году на Максимовой даче. Там нашли братскую могилу, в которой лежали 15 солдат.

«После того, как ребята поднимут останки из земли, мы их отвезем в хранилище, которое находится на кладбище Мекензиевых гор и затем процедура торжественного захоронения всех обнаруженных в течение годы останков произойдет в поселке Дергачи на кладбище Великой Отечественной войны. В этом году она состоится четвёртого мая», – пояснила председатель Севастопольского объединения поисковых отрядов «Долг» Марина Гавриленко.

К дальнейшим раскопкам на площади Ушакова присоединятся члены других отрядов поискового объединения. У них есть основание полагать, что эти находки – еще не последние.

Екатерина Копыткова, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь