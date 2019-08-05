Найдены тела спортсменок, погибших в бухте Круглой

5 августа 2019     126
Найдены тела спортсменок, погибших в бухте Круглой

По словам президента Федерации кикбоксинга России Вадима Украинцева, 4 августа в Севастополе погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева. Тела подняты на берег и опознаны. Следственное управление СК России по Севастополю начало проверку по факту гибели двух спортсменок.

Девушки, входившие в состав сборной России по кикбоксингу, приехали в Севастополь на сборы. Как сообщает Крыминформ, сборы завершились в субботу, и основная часть команды уже тогда улетела в Москву. Оставшаяся группа спортсменок должна была вылететь вечером в воскресенье. Джакубова и Гисмеева перед отправлением в аэропорт решили прогуляться по набережной яхт-клуба «Юг» в бухте Круглой. В последний раз их видели за полчаса до трагедии.

Там бетонные пирсы, не предназначенные для купания, более того, море штормило, но несмотря на все это, одна из девушек прыгнула в воду. Видимо, волной ее отбросило к пирсу, она получила травму. Вторая устремилась на помощь, но при таком волнении моря сделать ничего не смогла. Выбраться на берег у нее тоже не получилось. О происшествии членам сборной сообщили охранники яхт-клуба.

Поисково-спасательные работы шли накануне вечером и сегодня утром, тела девушек искали 23 человека, и в 9.45 извлекли одну утонувшую, а через час – вторую.

Источник: Вести.Севастополь

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