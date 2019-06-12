Найден хозяин сбежавшего енота

На улице Генерала Мельника возле дома №1 на платане сидит енот.

Эта информация появилась в полдень на странице «Подслушано в Севастополе» в соцсети “ВКонтакте”. Неравнодушные горожане позвонили в зоопарк, но там ответили, что все еноты на месте. Обратились и в МЧС с просьбой снять животное с дерева. Но спасатели на такие вызовы выезжают крайне редко. Как выяснили работники радиостанции “Вести ФМ – Севастополь“, енот удрал из экопарка “Лукоморье”, и сейчас работники парка выезжают спасать беглеца.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта “ВКонтакте”

Источник: Вести Севастополя