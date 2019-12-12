Найти идеальную пару помогают создатели танцевальной обуви

Севастопольскому предприятию по пошиву танцевальной обуви исполнилось 30 лет. Сколько артистов сапожники успевают обуть за месяц, почему до сих пор предпочитают не машинный, а ручной труд, и как вспоминают развитие производства в эпоху железного занавеса?

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Для них обувь не просто предмет гардероба, а инструмент, который помогает творить. Без правильно подобранной обуви сложно перенести вес тела в танце и невозможно полностью сконцентрироваться, уверены артисты театра имени Вадима Елизарова. Иван Зайцев всего однажды пренебрег правилом начистить ворсистую подошву туфель перед выходом на паркет, как тут же поскользнулся и упал.

«Это очень сильно убивает эмоционально, и потом сложно снова сосредоточиться, поэтому ты готовишь обувь, и она помогает тебе потом», – говорит Иван Зайцев.

О том, как обувь влияет на танец, хорошо знает и Александр Гейхман. Это сейчас он возглавляет фабрику по производству бальных туфель, а в 1980-х студент приборостроительного института грезил о выступлениях на паркете и записался в клуб “Виктория”. Западные танцы не жаловали в СССР, учитывая железный занавес, потому вместе с партнёршей Александр сначала осваивал вальс и фокстрот в домашних тапочках, а потом стал экспериментировать с каблуками и колодками в ателье по пошиву обуви для офицеров Черноморского флота. Помогло инженеру и участие в международных чемпионатах.

«Я, когда занимался танцами, уже работал инженером, получал 140 рублей, и мы выехали на конкурс в Вильнюс, а там иностранцы продавали обувь по 60 рублей, это была половина зарплаты!» – вспоминает Александр.

Привезённые с соревнований пары обуви разбирали на детали, чтобы понять, как они сделаны. А когда управление торговли Черноморского флота решило отказаться от обувного ателье, его предложили возглавить Александру. Он согласился, и вот предприятие отмечает тридцатилетие. Две с половиной тысячи пар туфель в месяц разлетаются отсюда по всему свету. Трудятся в цехах около 80 человек. Работа преимущественно ручная.

«У каждого заготовщика есть такие инструменты, как кисточка, клей, молоток, специальные ножи. Ты шьёшь для заказчика индивидуальный заказ! Действительно интересная профессия!» – веряет Леся Красавина, швея-заготовщица обувного предприятия.

Интересная и крайне ответственная – ведь иногда артисты из прыжка уходят в шпагат. Если обувь непрочная, танцевать в ней просто небезопасно. Понимая это, мастера закрепляют каблуки бальной обуви специальным образом. За прочностью материалов и обуви на производстве следят машины. Есть аппарат, который проверяет, сколько усилий необходимо приложить, чтобы оторваться каблук от туфли.

Прочность – залог того, что обувь этих мастеров востребована не только у артистов театра танца, но и на драматических сценах.

На севастопольской фабрике обувают артистов со всего полуострова. Каждая из этих моделей выполнена по индивидуальным эскизам театральных художников. На изготовление пары уходит от двух недель до месяца – если в модели много объёмных элементов.

«В каждом театре существует небольшая выставка костюмов, небольшой музей, – рассказывает художник по костюмам театра флота Софья Баркасова, – и, конечно, когда спектакль отыграет своё, туфли, если доживут, попадут на витрину такого музея».

Анна Шустер, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь