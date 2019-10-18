Накануне Дня народного единства Херсонес приглашает на Ночь искусств

«Херсонес Таврический» в четвертый раз присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств». Она пройдет 3 ноября – накануне Дня народного единства. Гостей ждут с 18 до 22 часов. Вход свободный.

Там откроют выставку «Театр в Херсонесе: история, изучение, современная жизнь», а на сцене Античного театра выступят детские эстрадные коллективы Севастополя.

В это же время в Византийском дворике будут крутить многосерийный фильм «Тайны Херсонеса», созданный совместно с телеканалом «СТВ». С 20:30 до 21:30 будет звучать живая музыка – дуэт скрипки и рояля.

Вечером гости смогут посетить сад миниатюр, там будут чеканить «средневековые» монеты, а музыканты исполнят на средневековых инструментах традиционные для того времени композиции. В саду посетителей будут встречать два воина-римлянина в доспехах и писарь с огромным свитком и пером.

Служба информации “Вести – Севастополь” по материалам пресс-службы музея

Источник: Вести.Севастополь