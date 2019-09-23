Напряженная обстановка в «Севэлектроавтотрансе» встревожила врио губернатора

23 сентября 2019     17
Напряженная обстановка в «Севэлектроавтотрансе» встревожила врио губернатора

Врио губернатора Севастополя поручил выяснить, в чем настоящие причины напряжённой обстановки в коллективе предприятия «Севэлектроавтотранс». В последнее время, как объяснил глава департамента транспорта Игорь Титов, штат организации пополнился на сто пятьдесят человек. И они не смогли поладить со старожилами предприятия.

«Приняли людей на работу с частных маршрутов, а отношение к дисциплине немножко хромает у них, – сообщил Титов.  –  Достаточно жёсткий человек Швейкус, директор, выстроил, обозначил условия и требует неукоснительного их соблюдения. Это вызывает и недоумение, и недовольства».

Работники предприятия переживают и по поводу того, что уменьшились их премии. Как объяснил Игорь Титов, если собраны наличные деньги за проезд, то премия у водителей есть, а сейчас многие севастопольцы расплачиваются картами ЕГКС, и масса наличных денег у предприятия существенно уменьшилась. “Какое-то средневековье”, – отреагировал Михаил Развожаев. 

И. о. заместителя губернатор Иван Кусов сообщил, что государственная инспекция труда сейчас проводит проверку на предприятии. 

Чтобы сгладить разногласия между работниками и руководством, глава города поручил провести публичное собрание коллектива. Кроме этого, Михаил Развожаев обратился с просьбой трудоустроить на предприятие больше кондукторов и забрать у водителей обязанность выдавать пассажирам билеты.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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