Наркозависимый севастополец украл из офиса деньги и технику

Житель Севастополя, употребляющий наркотики, взломал офисное помещение и совершил кражу.

Полицейские задержали 25-летнего местного жителя, который в поисках денег на приобретение наркотиков, зашёл в один из торговых центров города, взломал входную дверь офиса и похитил 13 тысяч рублей и бытовую технику стоимостью 14 тысяч рублей. Имущество севастополец продал, а полученные деньги потратил.

Установлено, что мужчина уже привлекался к ответственности за грабёж. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь