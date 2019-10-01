Народные дипломаты из Европы возложили цветы на Сапун-горе в Севастополе

Делегация из 22 человек, представляющих организацию «Народная дипломатия. Норвегия», накануне побывала в Севастополе. Гости возложили цветы к Вечному огню на Сапун-горе. Также для них провели обзорную экскурсию по городу и устроили морскую прогулку.

В составе делегации – граждане Австрии, Германии, Бельгии, Ирландии, Нидерландов, Норвегии и Соединённых Штатов. Ее возглавляет норвежец Хендрик Вебер, издавший книгу «Наш Крым». Иностранцев сопровождает Юрий Гемпель, глава Комитета Госсовета республики по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии.

Как сообщили в пресс-службе Госсовета республики, задача крымских властей – показать, как изменился полуостров за 5 лет в составе России, и программа визита у гостей большая. Сегодня они побывали в Евпатории, а завтра весь день будут работать в Симферополе: запланирована встреча со студентами КФУ и общественностью республики. Также они посетят мемориальный комплекс бывшего концлагеря «Красный».

3 октября пройдет встреча уже в Госсовете Крыма, где Хендрик Вебер презентует свою книгу «Наш Крым», изданную пока только на немецком языке. Всего лишь три человека из этой делегации приехали в Крым не в первый раз, остальные только начали знакомиться с полуостровом.

4 октября иностранцев ждут в «Артеке». Для детского центра один из гостей подготовил уникальный подарок.

День 5 октября они проведут в Ялте: прогуляются по набережной, посетят Белую дачу Антона Чехова и Никитский ботанический сад. 6 числа гости улетят из Симферополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь