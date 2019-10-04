Народный дипломат из США удивлён мирной атмосферой в Крыму

Преподаватель биологии, приехавший в Крым в составе международной делегации, Майкл Луис Уоттс рассказал, что полуостров не является милитаризированной территорией, как это представляют западные СМИ.

«Целью было приехать и увидеть своими глазами, что происходит в Крыму. На западе всем распространяется информация, что Россия аннексировала Крым <…> что референдум был сфальсифицирован, а людей заставили в нём участвовать силой», – приводит РИА Новости слова народного дипломата.

Он отметил, что этот визит стал для него открытием и реальная ситуация значительно отличается от того, что пытаются показать в США.

Делегация из 22 граждан Норвегии, Голландии, США и Германии прибыла в Крым 29 сентября. Своей целью они видят укрепление народной дипломатии. Визит завершится 6 октября.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: ТАСС

Источник: Вести.Севастополь