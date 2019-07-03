Нарушения на «Тавриде» будет фиксировать новый комплекс из Краснодара

Об этом журналистам рассказал начальник крымского управления ГИБДД Анатолий Борисенко. По его словам, в базе комплекса находится вся информация о нарушителях. Это касается водителей, лишённых прав, автомобилей, находящихся в розыске, а также транспортных средств с иностранными номерами. Комплекс будет работать на всей территории Крымского полуострова в сопровождении экипажей ДПС.

В середине июля на трассе Таврида начнет работать передвижной комплекс фиксации нарушений. Его привезут из Краснодарского края.

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