Нарушители правил дезинфекции общественного транспорта заплатят 300 тысяч рублей

Сотрудники «Севэлектроавтотранса» во всеоружии. Разводят раствор для борьбы с вирусами и бактерии. 100 миллилитров действующего вещества на основе спирта на 10 литров воды.

«Дезинфицирующие средства, которые мы используем они относятся к четвёртой категории. Они безопасны для вдыхания и даже если их проглотить – ничего не произойдёт. Тот контакт пассажира, который производится с поручнями, сидениями и стёклами, он безопасен. Но тем не менее, люди, которые производят дезинфекцию, они производят её достаточно часто… поэтому они в защитных костюмах одноразовых», – рассказывает заместитель директора по пассажирским перевозкам ГУП «Севэлектроавтотранс имени А. С. Круподёрова» Алексей Кобышев.

Сначала препаратом тщательно промывают корпус автобуса, затем салон. Пол, стены, потолок – необработанным не должен остаться ни один сантиметр поверхности. Затем, уже вручную, дополнительно дезинфицируют спинки сидений, поручни, стёкла.

Обработка каждого транспортного средства занимает 30 минут, в одной машине работает пять человек. И только после полной дезинфекции водитель получит отметку в путевом листе, и троллейбусу или автобусу разрешат выйти на линию.

В «Севэлектроавтотрансе» 140 троллейбусов и 129 автобусов. Такую обработку проводят два раза в день, перед часом пик. Причём не только на государственном предприятии. Частные организации также обязаны дезинфицировать автобусы, маршрутки и даже автомобили такси. За соблюдением распоряжения главы города следит департамент транспорта Севастополя.

«Всё это мы проверяем, если есть какие-то нарушения, мы их фиксируем, перевозчику направляется предписание, составляются акты, за эти два месяца таких нарушений не было выявлено, перевозчики соблюдают эти требования», – поясняет главный специалист-эксперт сектора контроля за осуществлением пассажирских перевозок департамента транспорта Севастополя Владислав Минин.

Если требования нарушат, предприятие должно будет заплатить штраф. Он составит как минимум 300 тысяч рублей.

Алёна Давыдова, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь