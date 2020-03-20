Нарушители правил дезинфекции общественного транспорта заплатят 300 тысяч рублей

20 марта 2020     17
Нарушители правил дезинфекции общественного транспорта заплатят 300 тысяч рублей

Сотрудники «Севэлектроавтотранса» во всеоружии. Разводят раствор для борьбы с вирусами и бактерии. 100 миллилитров действующего вещества на основе спирта на 10 литров воды.

«Дезинфицирующие средства, которые мы используем они относятся к четвёртой категории. Они безопасны для вдыхания и даже если их проглотить – ничего не произойдёт. Тот контакт пассажира, который производится с поручнями, сидениями и стёклами, он безопасен. Но тем не менее, люди, которые производят дезинфекцию, они производят её достаточно часто… поэтому они в защитных костюмах одноразовых», – рассказывает заместитель директора по пассажирским перевозкам ГУП «Севэлектроавтотранс имени А. С. Круподёрова» Алексей Кобышев.

Сначала препаратом тщательно промывают корпус автобуса, затем салон. Пол, стены, потолок – необработанным не должен остаться ни один сантиметр поверхности. Затем, уже вручную, дополнительно дезинфицируют спинки сидений, поручни, стёкла.

Обработка каждого транспортного средства занимает 30 минут, в одной машине работает пять человек. И только после полной дезинфекции водитель получит отметку в путевом листе, и троллейбусу или автобусу разрешат выйти на линию.

В «Севэлектроавтотрансе» 140 троллейбусов и 129 автобусов. Такую обработку проводят два раза в день, перед часом пик. Причём не только на государственном предприятии. Частные организации также обязаны дезинфицировать автобусы, маршрутки и даже автомобили такси. За соблюдением распоряжения главы города следит департамент транспорта Севастополя.

«Всё это мы проверяем, если есть какие-то нарушения, мы их фиксируем, перевозчику направляется предписание, составляются акты, за эти два месяца таких нарушений не было выявлено, перевозчики соблюдают эти требования», – поясняет главный специалист-эксперт сектора контроля за осуществлением пассажирских перевозок департамента транспорта Севастополя Владислав Минин.

Если требования нарушат, предприятие должно будет заплатить штраф. Он составит как минимум 300 тысяч рублей.

Алёна Давыдова, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе на ночь перекроют движение по проспекту Победы
В Севастополе на ночь перекроют движение по проспекту Победы

В ночь с 21 марта на 22 марта будет полностью перекрыто движение на двух участках проспекта Победы. В субботу 21 …


Нарушители правил дезинфекции общественного транспорта заплатят 300 тысяч рублей
Нарушители правил дезинфекции общественного транспорта заплатят 300 тысяч рублей

Сотрудники «Севэлектроавтотранса» во всеоружии. Разводят раствор для борьбы с вирусами и бактерии. 100 миллилитров действующего вещества на основе спирта на …


В Крыму задержан торговец марихуаной
В Крыму задержан торговец марихуаной

В Крыму полицейскими Красноперекопского района задержан мужчина, подозреваемый в сбыте наркотиков 28-летний гражданин пойман на сбыте 10,07 грамм наркотического средства, …


Первого заместителя директора ДИЗО Севастополя подозревают в превышении должностных полномочий
Первого заместителя директора ДИЗО Севастополя подозревают в превышении должностных полномочий

Прокурорская проверка установила факт нарушения законодательства первым заместителем директора департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя Константином Зиминым. А …


За взятку инспектору ДПС крымчанин отправился под суд
За взятку инспектору ДПС крымчанин отправился под суд

Прокуратура Нахимовского района передала для рассмотрения в суд уголовное дело в отношении жителя Симферополя, попытавшегося дать взятку сотруднику ГИБДД. Водитель, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты