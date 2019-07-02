Настоящее полотно панорамы "Оборона Севастополя" отреставрируют и вернут городу

2 июля 2019     21
Настоящее полотно панорамы "Оборона Севастополя" отреставрируют и вернут городу

Конкурс на реставрацию двух уцелевших фрагментов авторства Франца Рубо проведут в Москве.

Об этом сообщили в руководстве музея-заповедника. Заявки на участие в конкурсе, который определит реставратора, принимаются до 16-го июля. По его условиям, специалист будет восстанавливать оба фрагмента. Они были написаны Францем Рубо в 1904 году и почти полностью уничтожены во время Великой Отечественной войны. В 1942 году в здание, где находилась панорама, попал снаряд, вспыхнул пожар. Спасая уникальное полотно, моряки разрезали уцелевшие части и вынесли их из разрушенного здания. Предполагается, что реставрационные работы начнутся уже в августе. Завершить их планируется до конца года.

фото dudeway.livejournal.com

Источник: Вести.Севастополь

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