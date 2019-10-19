Научно-образовательный центр мирового уровня может быть создан на базе СевГУ и КФУ

Проект научно-образовательного центра мирового уровня «Таврида МореАгроБиотех» ректор СевГУ Владимир Нечаев представил сегодня на совещании с участием врио губернатора Севастополя, представителей Минобрнауки РФ и Агентства стратегических инициатив (АСИ), сообщает пресс-служба университета.

Руководство страны в следующем году определит регионы, где будут созданы такие центры, и Севастополь намерен стать одним из них.

По словам Нечаева, в Севастопольском университете уже реализуется порядка 90% технологий развития моря и прибрежных территорий, сформулированных Доктриной морской деятельности России. В СевГУ планируют создать морской технопарк в поселке Голландия, который будет заниматься инновационным судостроением и развитием систем навигации.

«В рамках рабочей группы Национальной технологической инициативы „Маринет“ возник проект „Пионер М“, который по цепочке потащил за собой целый ряд разработок и новых технологий в сфере управления судном (элементы беспилотности и безэкипажности), новых материалов, новой гибридной энергетики. Сейчас мы выходим на результаты, связанные с созданием средств цифрового проектирования на отечественном софте, который имплементируется в Объединенной судостроительной компании, — сказал Владимир Нечаев.

Второй точкой роста он назвал программу «Энерджинет». В ее рамках в СевГУ уже реализовано уникальное образовательное пространство, связанное с развитием технологий интеллектуальных электрических систем. Кроме того, технологии инновационного сельского хозяйства: садоводства, виноградарства, аквакультуры, — будут разрабатываться в рамках НОЦ Крымским федеральным университетом. Корпоративный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрий Песков указал на то, что шансы на победу в конкурсе у заявки крымского НОЦ резко возросли после того, как свои усилия объединили сразу два крупнейших вуза региона.

«Мореагробиотех — такое сочетание может выгодно выделить заявку НОЦ. Вы должны создавать уникальные продукты, чтобы конкурировать на мировых рынках, несмотря на геополитические особенности Крыма», — считает Песков.

Поддержку пообещал и заместитель министра образования и науки РФ Вадим Медведев.

«Без поддержки местной власти такие проекты, как НОЦ, не рождаются. У вас хороший потенциал с промышленными партнерами. На уровне Минобрнауки есть достаточно много способов поддержки ваших проектов. Я с оптимизмом смотрю на ваши перспективы», — заявил Вадим Медведев.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь