Научно-образовательный центр откроют на базе СевГУ

Перспективы развития Севастопольского госуниверситета обсудили на заседании наблюдательного совета. Ректор вуза Владимир Нечаев доложил губернатору об итогах работы. Главные показатели – рост количества студентов, образовательных программ, создание малых предприятий с участием научных кадров.

Перед учебным учреждением стоит задача – обеспечить город квалифицированными специалистами в сферах градостроительства, экологии, медицинских технологий, инновационного сельского хозяйства.

«На базе СевГУ будет создан научно-образовательный центр. Для этого предстоит сделать очень много. Но именно это станет центром привлекательности для всех жителей страны и для Севастополя. Мы продолжаем работу по включению дополнительных объектов в ФЦП. Не только те объекты, которые сейчас уже есть и в этом году вуз приступает к их строительству и реконструкции. Нужны новые объекты для того, чтобы создать полноценную материально-техническую базу», – сказал Дмитрий Овсянников, губернатор Севастополя.

Одна из оценок деятельности вуза – рост на десять позиций в национальном рейтинге высших учебных заведений . Два года назад СевГУ занимал двести сорок девятую строчку, сейчас делит позиции в топ-двести с Новосибирском, Рязанью, Владивостоком и Челябинском.

«Я считаю, что мы можем расти быстрее. Для нас такая ситуация, где мы будем думать, как достичь более высоких темпов роста в национальном рейтинге. Иначе не выйдем на главную задачу – войти в первую сотню вузов», – сказал Владимир Нечаев, ректор СевГУ.

Источник: Вести Севастополя