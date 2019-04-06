В Севастополе состоялся двадцать шестой Международный молодежный научный форум «Ломоносов 2019»

С 3 по 5 апреля в Севастополе проходили масштабные научные события — двадцать шестой Международный молодежный научный форум «Ломоносов 2019» и ежегодная научная конференция МГУ «Ломоносовские чтения».

Конференции прошли в рамках празднования юбилейного года — 20-летия Филиала МГУ в г. Севастополе. Обе конференции являются региональными площадками одноименных научных форумов, проводимых всеми подразделениями Московского университета.

Заявки на участие в конференции «Ломоносовские чтения» подало более 120 ученых, в том числе 12 докторов и 77 кандидатов наук, а на конференцию «Ломоносов» — более 250 студентов, аспирантов и школьников.

В «Ломоносовских чтениях» приняли участие учёные из городов Крыма, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Казани, Нижнего Новгорода, Ставрополя, Томска, Екатеринбурга, Новосибирска, Саратова, Белгорода, Новороссийска. Иностранные участники представили США, Болгарию и республики Донбасса.

В конференции «Ломоносов» приняли участие молодые ученые из Испании, Белоруссии, Китая, республик Донбасса, городов Крыма и материковой России (Москва, Санкт-Петербург, Ставрополь, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Челябинск, Калининград, Тюмень, Екатеринбург, Южно-Сахалинск, Челябинск).