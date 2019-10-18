Нахимовский районный суд арестовал Александра Моложавенко

Судья принял решение поместить под арест экс-директора департамента архитектуры Севастополя на срок до 30 ноября 2019 года.

Александр Моложавенко был задержан в 03:00 17 октября. Сегодня ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Моложавенко подозревают в незаконной выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию второй и шестой очередей здания по Фиолентовскому шоссе,134. Об этом сообщала пресс-служба СКР по Республике Крым и городу Севастополю

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь