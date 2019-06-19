Нахимовское училище выпустит в этом году 140 офицеров

21 июня в Черноморском высшем военно-морском училище им. П.С. Нахимова пройдет торжественный ритуал вручения дипломов, погонов и кортиков 140 молодым офицерам – выпускникам учебного заведения. Еще 20 человек получат звание мичмана.

Этот выпуск будет шестым по счету после возрождения училища и возвращения ему исторического наименования, сообщает пресс-служба Черноморского флота. При Украине оно было академией ВМС, а в 2014 году указом Путина вновь стало называться Черноморским высшим военно-морским ордена Красной Звезды училищем имени П.С. Нахимова.

На плацу пройдёт общее торжественное построение, подъем флагов, вынос боевого знамени. Также командование училища, выпускники и гости возложат венки к Мемориальному комплексу курсантам и преподавателям учебного заведения, которые погиблим при обороне Севастополя 1941-1942 г.г.

Источник: Вести.Севастополь